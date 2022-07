Het treinverkeer heeft dinsdagavond op verschillende plekken in het land last van de hitte. Volgens ProRail zijn er meerdere storingen die veroorzaakt worden door de hoge temperaturen. De drukte op Rotterdam Centraal is voorbij.

's Middags waren daar duizend tot vijftienhonderd mensen gestrand door een storing in de Willemsspoortunnel, meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De hulpdiensten rukten 's avonds uit om hen van water en ondersteuning te voorzien.

Door de storing konden er sinds het einde van de middag geen treinen vanaf Rotterdam CS naar het zuiden rijden. Daardoor hoopte het aantal gestrande reizigers zich op. Mensen hadden last van de hitte en sommige reizigers werden "wat verbaal agressief" naar stationspersoneel, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

ProRail had de handen dinsdag vol aan het oplossen van problemen aan het spoor als gevolg van de hitte. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat werd geprobeerd om alle storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

Doordat het treinverkeer rond 20.00 uur weer op gang kwam, werd de situatie "vanzelf opgelost", stelt de zegsman. De hulpverleners deelden onder meer water uit en boden ondersteuning. Ook hadden de NS en de brandweer extra watertappunten ingericht. Een reiziger werd onwel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Naast storingen aan bijvoorbeeld elektronica ontstaan er volgens de spoorbeheerder ook problemen doordat de spoorstaven in dit weer te warm worden en uit kunnen gaan zetten. Oververhitte staven moeten volgens ProRail eerst afkoelen voordat er reparaties kunnen plaatsvinden. "Dat kunnen we morgennacht pas oppakken, omdat het vannacht ook nog warm blijft."

Ook het internationale treinverkeer naar België had last van de storing. Internationale reizigers die vast kwamen te zitten in Rotterdam zijn opgevangen door de NS, zegt een woordvoerder. Het spoorbedrijf roept reizigers die dinsdag vertraging hebben opgelopen op gebruik te maken van de compensatieregeling van de NS. Die geldt vanaf een half uur vertraging.

Welke trajecten daar precies door getroffen worden, kon de woordvoerder niet zeggen.