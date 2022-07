Het treinverkeer heeft dinsdagavond op verschillende plekken in het land last van de hitte. Volgens ProRail zijn er meerdere storingen die veroorzaakt worden door de hoge temperaturen. Honderden mensen waren dinsdagmiddag op Rotterdam Centraal gestrand door een storing in de Willemsspoortunnel. De hulpdiensten rukten eerder op de avond uit om ze vanwege de hitte van water en ondersteuning te voorzien.

Volg de ontwikkelingen rond de hitte in ons land in ons liveblog.

Het ging om zo'n 1.000 tot 1.500 reizigers, meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er kwamen geen meldingen van reizigers die onwel werden. "Wel van mensen die last hebben van de hitte en klachten dat zij echt gestrand zijn en zich afvragen hoe ze nu verder kunnen."

Door de storing bij Rotterdam CS was er vrijwel geen internationaal treinverkeer van en naar België mogelijk. Ook de Intercity direct naar Breda reed niet en ook naar Dordrecht waren er geen treinen.

ProRail heeft haar handen dinsdag vol met problemen aan het spoor door de hitte. Een woordvoerder van het bedrijf geeft aan dat wordt geprobeerd om alle storingen zo snel mogelijk te verhelpen. "Maar we zien ook dat op dit moment alle aannemers daar volledig voor zijn ingezet."

Naast storingen aan bijvoorbeeld elektronica ontstaan er volgens de spoorbeheerder ook problemen doordat de spoorstaven in dit weer te warm worden en uit kunnen gaan zetten. Oververhitte staven moeten volgens ProRail eerst afkoelen voordat er reparaties kunnen plaatsvinden. "Dat kunnen we morgennacht pas oppakken, omdat het vannacht ook nog warm blijft."

Welke trajecten daar precies door getroffen worden, kon de woordvoerder niet zeggen.