Sinds het begin van de metingen werd het in Nederland niet eerder zo warm op 19 juli, meldt Weerplaza. Komende avond en nacht koelt het volgens de weerdienst maar langzaam af. Toch gaan we waarschijnlijk geen plaknacht tegemoet.

Volgens Weerplaza blijft de temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 30 graden. Rond zonsondergang, even voor 22.00 uur, is het in vrijwel het gehele land nog tropisch warm. De temperaturen lopen uiteen van 33 graden in Limburg en Zeeland tot 29 graden in de kop van Noord-Holland.

Toch staat ons vermoedelijk geen plaknacht te wachten. Zo was de luchtvochtigheid eerder op dinsdag relatief laag. Mede daardoor voelde het vanmiddag niet extreem heet.

Pas aan het einde van de nacht koelt het landinwaarts af naar zo'n 23 tot 24 graden. Alleen langs de kust koelt het sneller af. Daar daalt de temperatuur naar een graad of twintig.