Op hete dagen als vandaag is het verleidelijk om een koude douche te nemen. Toch raadt thermofysioloog Lisa Klous dit af. Wie wil afkoelen, kan beter lauwwarm douchen - hoe tegenstrijdig dat ook klinkt.

"Op het moment zelf geeft koud douchen een lekker gevoel. Maar als je langer in de hitte bent, is het af te raden. Bloedstroom door de vaten zorgt ervoor dat het lichaam warmte afgeeft. Dat effect wordt minder als je koud doucht. Wat er dan gebeurt, is dat bloedvaten vernauwen. Daardoor kun je minder warmte kwijt", legt Klous uit.

Wat de ideale watertemperatuur moet zijn, is volgens haar moeilijk te zeggen. "De strekking is vooral dat je niet koud moet douchen." Echt heet douchen voegt weer warmte toe aan het lichaam. Ook dat wil je voorkomen. Ook bij een voetenbad kun je het best lauwwarm water gebruiken.

Wetenschappers noemen het effect van de vaten convectie. Dat is een moeilijk woord voor warmteoverdracht als gevolg van verplaatsing van deeltjes, zoals bloed dat door het lichaam stroomt. "Hiervoor moeten de bloedvaten dus lekker wijd openstaan."

De beweging van deeltjes (moleculen) zorgt voor de warmteafgifte. Die deeltjes blijven in je lichaam. Daarmee gebeurt er volgens Klous iets anders dan bij zweten. Bij zweten verdampen watermoleculen vanaf je huid in de lucht. Zowel zweten als convectie is een manier voor het lichaam om af te koelen. "Maar zweten is effectiever", aldus Klous.

Warme en koude dranken zijn allebei prima

Bij drinken is het vooral erg belangrijk om het vocht dat je verliest door zweten aan te vullen. "Koud drinken koelt direct een beetje van binnenuit. Warm drinken voegt een beetje warmte toe, maar zorgt er mogelijk wel voor dat je vaten gaan openstaan en dat je daardoor indirect afkoelt. Beide is prima, zolang je maar drinkt", zegt Klous. Over de ideale temperatuur van de drank kan volgens haar getwist worden.

De thermofysioloog heeft nog een andere tip om af te koelen: spray jezelf nat met bijvoorbeeld een plantenspuit. "Het is een soort zweet dat je zelf aanbrengt en kan verdampen. Het is vooral effectief voor mensen die van zichzelf weinig zweten", zegt Klous.