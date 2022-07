Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen 11 van de 21 uitspraken in het megaproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh. De officieren van justitie zijn het onder meer niet eens met de vrijspraak van Guyno O. voor de liquidatie van Justin Jap Tjong.

Het OM had in totaal zeven keer levenslang geëist. De rechtbank legde echter vier keer levenslang op. Willem B., Greg R. en O. kregen een lagere straf opgelegd of werden zelfs vrijgesproken. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in deze drie zaken in hoger beroep.

Zo werd O. verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de 25-jarige Jap Tjong op 31 december 2017. De rechtbank sprak hem vrij omdat er niet voldoende bewijs is dat O. wist dat Jap Tjong geliquideerd zou worden. Het OM stelt dat O., die bij de liquidatie was, dit wel had kunnen weten.

In de zaak tegen B. en R. gaat het OM in hoger beroep omdat ze het niet eens is met de straffen en gedeeltelijke vrijspraak die de mannen hebben gekregen. B. kreeg dertig jaar cel en werd vrijgesproken van betrokkenheid bij een moord in Spijkenisse. R. kreeg zes jaar en negen maanden cel en werd onder meer vrijgesproken voor de moord op Zeki Yumusak.

B. en R. gaven eerder aan in hoger beroep te gaan tegen de opgelegde straffen van de rechtbank.

Ook in zeven andere zaken gaat het OM in hoger beroep tegen de (gedeeltelijke) vrijspraak van de verdachten en de opgelegde straffen. Een aantal van hen ging zelf ook al in hoger beroep.