De 31-jarige Georgiër Levan V. moet vijf maanden de cel in omdat hij in juni op een festival in Den Haag een vrouw had geprikt met een naald. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie maanden geëist.

Het is de eerste en voor zover bekend enige 'needle spiking'-zaak in Nederland. Eerder was er nog geen bewijs gevonden dat er op die manier werd geprobeerd om mensen te drogeren.

De vrouw werd draaierig, maar raakte niet buiten bewustzijn. De verdachte, die ter plekke werd aangehouden, had een injectiespuit bij zich met daarin restanten van een substantie. Na onderzoek bleek de naald stoffen te bevatten die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen.

Meerdere getuigen zagen de 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op het festival meerdere mensen prikken met een injectienaald. V. werd vervolgd voor één incident. Bij deze vrouw is door de medische dienst een rood puntje op haar been gevonden. Volgens de medische dienst ging het "vrijwel zeker" om een prikgaatje. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Dit wordt bedoeld met het zogenoemde 'needle spiking' We spreken van 'needle spiking' als je tijdens het uitgaan bent gedrogeerd met een naald.

Het Trimbos-instituut zegt dat er ook andere oorzaken kunnen zijn wanneer je je tijdens het uitgaan niet lekker voelt.

"Vooral als je ziek bent, vermoeid, ongesteld of last hebt van stress, dan kan alcohol best wel verkeerd vallen en kunnen de effecten lijken op die van drugs", zegt het instituut.

V geeft bezit spuit toe maar ontkent steken

V. erkent dat hij een spuit bij zich had, maar benadrukt dat hij daar nooit iemand mee heeft gestoken. Hij had last van kiespijn en daarom had hij naar eigen zeggen de spuit bij zich. "Ik word beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan."

De officier van justitie spreekt van "een ernstige inbreuk van de lichamelijke integriteit". Ze vindt dat een "duidelijk signaal" moet worden gegeven en eist daarom een onvoorwaardelijke celstraf.

De rechtbank legde dus een zwaardere straf op dan de drie maanden die het OM had geëist. "De rechter vindt het een nog ernstiger mishandeling dan de officier", licht een woordvoerder van het OM toe aan NU.nl.