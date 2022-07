De politie heeft een 25-jarige Nederlander gearresteerd die ervan wordt verdacht zondag in Gent een 53-jarige man in het water gegooid te hebben. De Belg kon niet zwemmen en verdronk. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat aan NU.nl weten dat de verdachte uit Goes komt en is aangehouden in Breda.

De politie heeft de verdachte inmiddels kunnen verhoren. België heeft om zijn overlevering gevraagd. Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat een tweede verdachte "actief wordt opgespoord".

Het lichaam van de 53-jarige Hakim uit Gent werd zondagochtend gevonden in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in de Belgische stad. Uit de autopsie bleek dat hij nog leefde toen hij in het water terechtkwam. Hij verdronk vervolgens doordat hij niet kon zwemmen.

Uit het politieonderzoek bleek dat de man in het water was gegooid. Op camerabeelden was te zien dat twee mannen het slachtoffer vastgrepen en van een brug gooiden. Beide mannen zouden de Nederlandse nationaliteit hebben. "De twee personen die de man in het water hadden geduwd namen vervolgens de vlucht", zegt het Belgische OM. Daarop is meteen de assistentie van Nederland ingeroepen.

Maandag meldden Belgische media al dat het slachtoffer zou zijn opgelopen met een drietal Nederlanders. Die zouden wat met elkaar aan het dollen zijn geweest en zouden hebben gedaan alsof ze elkaar in het water wilden gooien. Twee van de Nederlanders zouden de Gentenaar uiteindelijk over de reling van de brug hebben gegooid.

Verbetering: In een eerdere versie stond dat de gearresteerde verdachte negentien jaar is. Maar het OM Amsterdam heeft aan NU.nl laten weten dat het gaat om een 25-jarige man. De berichtgeving is aangepast.