Enkele tientallen wandelaars zijn dinsdag heel vroeg op pad gegaan om de eerste dag van de Vierdaagse te lopen, ondanks dat deze werd afgelast. Rond 10.00 uur waren veel van de 'illegale' lopers weer terug in Nijmegen.

De eerste wandeldag door de Betuwe is officieel geschrapt vanwege de verwachte extreme temperatuur. Woordvoerder Babs Rijkse van het wandelevenement zei eerder "het sentiment uiteraard te snappen. Maar we vinden het onverstandig. Anders gelasten we ook geen dag af natuurlijk."

Omdat de eerste dag officieel is afgelast, zijn er geen medische hulpposten, watertappunten en bewegwijzering. Ook rijdt er gewoon verkeer op de route.

De ongeveer zestig lopers, die merendeels in het holst van de nacht op pad gingen, kwamen onderweg in Huissen en Bemmel nog wel wat aanmoediging tegen. De gemeente Overbetuwe heeft alle feestelijkheden afgelast toen besloten werd de eerste loopdag te schrappen, maar in Lingewaard zijn hier en daar toch terrasjes en muziek neergezet. Op de Wedren, waar de Vierdaagselopers finishen, was het wel druk. Daar kunnen lopers hun startbewijs voor woensdag ophalen. Vanwege de hitte worden alle activiteiten op de Wedren om 12.00 uur gestaakt.

De nu driedaagse wandeltocht heeft van woensdag tot en met vrijdag plaats. Eerder noemde de organisatie de weersomstandigheden van dinsdag "slechter dan in 2006". In dat jaar bezweken twee wandelaars aan de hitte op de eerste wandeldag. De rest van de Vierdaagse werd afgelast.