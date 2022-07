De eerste tropennacht van het jaar is een feit. In de nacht van maandag op dinsdag kwam de temperatuur in Vlissingen 24 uur lang niet onder de 20 graden uit. Voor een tropennacht moeten er op ten minste één KNMI-weerstation de hele nacht lang alleen temperaturen van 20 graden of hoger worden gemeten.

Volg de ontwikkelingen rond de hitte in ons liveblog.

Maandag was al de eerste officiële tropische dag van 2022. Rond 14.20 uur was het 30,1 graden in De Bilt, waarmee het een landelijke tropische dag was. Bijna overal in Nederland koelde het 's nachts af tot minder dan 20 graden, behalve dus in Vlissingen.

In andere delen van Zeeland was het in de nacht van zondag op maandag een stuk koeler. Op veel plekken werd het namelijk niet warmer dan 11 graden. Afgelopen nacht koelde het in het binnenland in het oosten en noordoosten ook af met temperaturen van tussen 13 en 14 graden.

Dinsdag wordt opnieuw een landelijke tropische dag. Met temperaturen richting de 40 graden op sommige plekken wordt het nog warmer dan maandag. In de nacht van dinsdag op woensdag is er weer sprake van een tropennacht. Dan zal de temperatuur op veel meer plekken niet onder de 20 graden uitkomen.

Doordat het 's nachts warm blijft, zal het niet helpen om dan voor verkoeling een raam open te zetten. Overdag is het verstandig om ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden om de hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Ook is het een goed idee om de gordijnen in kamers waar de zon op staat te sluiten en gebruik te maken van zonwering, een ventilator of airconditioning.

Wat ook kan helpen: hang aan de buitenkant van de woning vochtige doeken voor je ramen. Of hang 's nachts een nat laken voor het open raam. Zo koelt de lucht toch nog een beetje af.