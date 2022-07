Deze dinsdag groeit mogelijk uit tot de heetste dag van deze zomer. Vanwege de enorme hitte is code oranje opnieuw van kracht. Omdat het nauwelijks waait en de wolken zich niet laten zien, is er weinig kans op verkoeling.

De zinderende zon weet van geen ophouden. In het noorden loopt het kwik op naar 30 tot 35 graden, in het zuiden wordt het regionaal 37 tot 38 graden. In Zeeuws Vlaanderen, Brabant en Limburg kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden.

's Avonds blijft het met meer dan 30 graden nog lang tropisch warm. Aan het einde van de nacht kan het landinwaarts zijn afgekoeld tot 23 à 24 graden. Langs de kust is het 's nachts rond de 20 graden