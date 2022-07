Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) houdt dinsdagavond een spoedoverleg met Koen Schuiling en Hubert Bruls over grootschalige opvang van asielzoekers. Er moeten deze week nog grote opvanglocaties komen, desnoods met "hele onplezierige directieven", zegt Bruls maandag na afloop van het Veiligheidsberaad.

Bruls is als voorzitter van het Veiligheidsberaad bij het overleg van morgen aanwezig. Schuiling is voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, de regio waar ook het bomvolle aanmeldcentrum in Ter Apel onder valt.

Het overleg heeft als doel om zo snel mogelijk - het liefst deze week nog - grootschalige opvanglocaties voor asielzoekers te regelen. Momenteel is er een enorm tekort aan opvanglocaties waardoor het aanmeldcentrum in Ter Apel overstroomt met asielzoekers. Zaterdag sliep een recordaantal mensen buiten vanwege de drukte in het aanmeldcentrum.

Tot nu toe bleken maatregelen van het kabinet onvoldoende toereikend. Vorige maand riep de regering de vluchtelingencrisis uit tot nationale crisis en werden er driehonderd opvangplekken gerealiseerd, maar de druk werd slechts tijdelijk verlicht.

'Hopeloze toestand'

Het spoedoverleg van dinsdag moet zoden aan de dijk zetten. Bruls: "Zoals het nu in Ter Apel gaat kan het echt niet meer. De situatie wordt met de week ernstiger. We moeten iets bedenken, want dit is een hopeloze toestand."

De 25 veiligheidsregio's gaven maandag in het Veiligheidsberaad aan dat ze vinden dat het Rijk de vluchtelingenopvang nog steeds niet structureel op orde heeft. Een langetermijnvisie ontbreekt, vinden ze.

Het beraad belooft de staatssecretaris tot 1 oktober extra inspanningen te leveren. Tot die tijd zorgt elke regio voor 225 extra crisisnoodopvangplekken en wordt er haast gemaakt met de huisvesting van statushouders. "Daarna moet het Rijk echt met andere oplossingen komen", aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad stuurt daar dinsdag een brief over aan het kabinet.