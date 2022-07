Drie Amsterdammers hebben maandag celstraffen van 20, 22 en 26 jaar cel opgelegd gekregen voor het doodschieten van Ayla Mintjes op 16 mei 2021. Doelwit was Anis B., die naast haar in de auto zat en de aanslag overleefde.

Samuel Y. (21), Renato F. (35) en Jeremia T. (22) zijn maandag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld. De drie Amsterdammers werden door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk gehouden voor de dood van de 27-jarige Ayla Mintjes.

F. was bestuurder van de Volkswagen Caddy die op de fatale dag schutters Y. en T. afleverde voor de woning van Mintjes aan de Maassluisstraat in Amsterdam. F. krijgt de zwaarste staf van 26 jaar cel. Volgens de rechter lijkt het erop dat hij "een coördinerende rol" heeft gehad. Bovendien werd hij in het verleden al vaker voor geweldsincidenten veroordeeld. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling daarom groot.

De schutters krijgen lagere straffen opgelegd. Y. moet 22 jaar de cel in en T. krijgt twintig jaar cel opgelegd. De rechtbank acht T. verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM eiste in mei nog dertig jaar tegen de drie verdachten.

Doelwit was vriend van Mintjes

De aanslag vond plaats op 21 mei 2021. Op het moment van de aanslag zat het slachtoffer in een Mercedes met B., een crimineel met wie Mintjes op dat moment een relatie had. B. stond vermoedelijk op een dodenlijst en was naar alle waarschijnlijkheid het doelwit van de verdachten. De schutters vuurden 36 kogels af, waarvan één Mintjes dodelijk trof. B. overleefde de aanslag.

Na de aanslag reden de verdachten weg in de Volkswagen Caddy, die even verderop in brand werd gestoken. Volgens getuigen vlogen de verdachten daar zelf bij in de brand. Na hun aanhouding bleken alle verdachten brandwonden te hebben.

De drie verdachten ontkenden betrokken te zijn geweest bij de schietpartij. Maar volgens de rechter is op basis van onder meer DNA-sporen, schotresten en camerabeelden "onomstotelijk" vast te komen staan dat het drietal verantwoordelijk is voor de dood van Ayla Mintjes.