Maandag om 14.20 uur was het 30,1 graden in De Bilt. Daarmee is de eerste officiële tropische dag van 2022 een feit, meldt Weerplaza.

In grote delen van het land is het nóg warmer, met op veel plaatsen tropische temperaturen van 30 graden of iets meer. De hoogste temperatuur tot dusver is gemeten in het Zeeuwse dorp Westdorpe: 33,6 graden.

Vorig jaar steeg de temperatuur op 17 juni voor het eerst in De Bilt tot boven 30 graden en in 2020 steeg het kwik op 26 juni naar tropische waarden. Volgens de klimaatperiode 1991-2020 is de eerste officiële tropische dag op 29 juni.

De eerste 30 graden in De Bilt is dan ook later dan gebruikelijk. Lokaal kwam het al eerder tot een tropische dag. Op 18 mei 2022 steeg het kwik in Limburgse Arcen naar 30,2 graden.

Gemiddeld komt het in De Bilt tot vijf tropische dagen in het jaar. Vorig jaar bleef het bij die ene tropische dag op 17 juni. In 2020 noteerde De Bilt in totaal twaalf tropische dagen en in 2019 kwam het tot elf dagen met een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden.

Het jaar met de meeste officiële tropische dagen in De Bilt was 1976. Toen werden er veertien genoteerd. In 2006 waren het er dertien.