Eerste wandeldag Vierdaagse wordt 'uitdaging'

De eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen morgen wordt "een uitdaging", zegt het weeradviesteam van het evenement. Morgenmiddag wordt het rond de 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag is er ook kans op een bui.



De 104e Vierdaagse gaat morgenochtend van start met 38.455 lopers. Dat aantal heeft in de afgelopen dagen een startbewijs opgehaald in Nijmegen, aldus de organisatie. Er hadden zich 42.175 wandelaars ingeschreven. De eerste wandeldag zou eigenlijk vandaag zijn, maar die is geschrapt vanwege de hitte. In feite is het dit jaar dus een Driedaagse.