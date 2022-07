Hoogste temperatuur gemeten in Maastricht: 39,5 graden

In Maastricht is de hoogste temperatuur van de dag gemeten. Op het meetstation liep het kwik dinsdagmiddag op naar 39,5 graden. Inmiddels koelt het heel langzaam iets af.



Eerder op de dag werd in Maastricht al een weerrecord verbroken. Rond 13.50 uur was het er 37,3 graden en daarmee sneuvelde het oude datumrecord uit 2006. Toen werd het op 19 juli 37,1 graden. Van een officieel record is vooralsnog geen sprake geweest. Daarvoor lijkt het in De Bilt net niet warm genoeg te worden. Het record staat daar nu nog steeds op 35,8 graden, gemeten in 2006.



Ook elders in het land werd het bloedheet en liepen de temperaturen op tot tropische waarden. Op verschillende plekken in het zuiden tikte de thermometer de 38 graden aan. In het noorden van het land steeg de temperatuur tot een graad of 35 á 36. In Den Helder werd het dinsdagmiddag ook 35 graden, de hoogste waarde ooit gemeten op dit kuststation.