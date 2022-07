Kwik stijgt tot 35,4 graden in Westdorpe, morgen kans op 40 graden

Vandaag werd de hoogste temperatuur gemeten in het Zeeuwse Westdorpe, vlak bij de Belgische grens. Daar steeg het kwik tot 35,4 graden, meldt Weerplaza. Ook in veel andere delen van het land steeg het kwik ruim voorbij de 30 graden.



In De Bilt passeerde de temperatuur even na 14.00 de 30 graden, waarmee 18 juli de eerste tropische dag van het jaar is.



Morgen wordt het nog een stuk warmer, en dan kan het kwik lokaal stijgen tot de 40 graden. Daarmee bestaat de kans dat het hitterecord van 40,7 graden uit 2019 gaat sneuvelen. In dat jaar waren de enige twee dagen ooit waarop meer dan 40 graden werd gemeten, namelijk op 25 en 26 juli.