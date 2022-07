Kwik stijgt tot 35,4 graden in Westdorpe, morgen kans op 40 graden

Reddingsbrigade: 'gezellig druk' op stranden

De stranden zijn al flink vol, ziet een woordvoerder van de Reddingsbrigade. Zijn beeld is dat het nu overal "gezellig druk" is, zegt hij tegen NU.nl.



Hij heeft vandaag nog niet gehoord van situaties zoals in Den Haag de afgelopen dagen. Daar moest de reddingsbrigade al tientallen keer in actie komen om mensen uit het water te halen. "We zagen dat er zaterdag flink wat stroming was op veel plekken. Je ziet dat daar dan meer inzet voor nodig is."



De Reddingsbrigade uit vooral zorgen om mensen die niet goed of helemaal niet kunnen zwemmen. "Tegen hen zeggen we altijd: maximaal tot je knieën in het water, en ga nooit alleen het water in".