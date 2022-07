Rijkswaterstaat koelt bruggen in Zuid-Holland

Rijkswaterstaat koelt vanwege de hitte sinds dinsdagmiddag meerdere bruggen in Zuid-Holland. Het gaat om de Merwedebrug (A27), de Spijkenisserbrug (N492), de Brug over de Noord (N915) en de verkeersbrug Dordrecht. Met tankwagens, waterslangen en blusboten moet voorkomen worden dat de stalen brugdelen uitzetten en de bruggen daardoor mogelijk niet meer open of dicht kunnen.



De Spijkenisserbrug, de Brug over de Noord en de verkeersbrug Dordrecht draaien door de koelmaatregelen niet of alleen nog deels voor de scheepvaart. Op de Spijkenisserbrug liggen er slangen over de brug om te koelen. De overige drie bruggen worden vanaf de onderkant met koud water bespoten door een blusboot.



Het wegverkeer heeft geen last van de maatregelen, aldus Rijkswaterstaat. Wel moeten weggebruikers rekening houden met water op het wegdek van de Spijkenisserbrug.