Kort na middaguur al 35,7 graden in Maastricht

In bijna het hele land was het kort na het middaguur al meer dan 30 graden, maar in Zuid-Limburg is het al helemaal zweten geblazen. Om 12.10 uur peilde meetstation Maastricht-Aachen Airport al 35,7 graden. Ook in Woensdrecht is het ontzettend heet: 35,2 graden.

De 'koudste' plek van Nederland is momenteel Vlieland: 27,8 graden. Ook daar kruipt de temperatuur dus richting het stempel 'tropisch'.



De laatste metingen van het KNMI vind je hier.