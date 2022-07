Netbeheerder Liander waarschuwt dat vanwege de verwachte hitte er de komende dagen een verhoogd risico is op stroomstoringen in Friesland. In het elektriciteitsnet in de provincie zijn nog onderdelen aanwezig die oververhit kunnen raken en daardoor uitvallen.

Het verhoogde risico geldt wanneer een bepaald type verbindingsstuk tussen twee kabels is gebruikt. Zeker wanneer deze zogeheten nekaldietmoffen in het verleden al eens beschadigd zijn geraakt bij graafwerkzaamheden, meldt de netbeheerder.

Om storingen te voorkomen, heeft Liander op veel plaatsen een naar eigen zeggen slim apparaatje in het elektriciteitsnet gemonteerd. Met deze Smart Cable Guard kunnen storingen al in een beginnend stadium worden gesignaleerd.

Ook kunnen monteurs reparaties uitvoeren nog voordat er een stroomstoring plaatsvindt. Volgens de netbeheerder zijn sinds 2018 hierdoor al meerdere stroomstoringen voorkomen.

Verbetering: op basis van verkeerd verstrekte informatie meldde NU.nl in een eerdere versie van dit bericht dat de grotere kans op storingen in heel Nederland aanwezig zou zijn. Dat klopt niet: het gaat alleen om de provincie Friesland. Het bericht is aangepast.