De komende dagen wordt het erg heet en worden mensen gewaarschuwd verkoeling te zoeken. Maar elke zomer kent wel hete dagen, dus hoe bijzonder is deze hitte nou écht? "Het is vrij uitzonderlijk dat het richting de 40 graden gaat in Nederland."

Het komt wel vaker voor dat het op een dag warmer wordt dan 30 graden, maar toch is het nog best bijzonder. Klimaatwetenschapper Karin van der Wiel van het KNMI zegt dat dit niet ieder jaar gebeurt. Gemiddeld gezien is het de afgelopen jaren wel twee tot vijf keer per jaar warmer geweest dan 30 graden. Maar het kan best zijn dat het het ene jaar bijna een week lang warmer is dan 30 graden, en dat een ander jaar het kwik nooit boven de 30 graden uitkomt.

Dat het dinsdag tot wel 37 graden kan worden, is volgens Van der Wiel "best uitzonderlijk". Uit bij het KNMI opgevraagde cijfers blijkt dat het sinds 1901 slechts negen dagen boven de 35 graden was bij het meetstation in De Bilt. Dat weerstation ligt in het midden van Nederland en wordt vaak gebruikt als graadmeter voor het weer in het land.

De warmste temperatuur sinds het begin van de metingen staat genoteerd op 25 juli 2019. Toen werd in Gilze-Rijen (Noord-Brabant) een temperatuur van 40,7 graden gemeten. Daarmee werd het 75 jaar oude record uit 1944 van 38,6 graden verbroken.

Ook Roosmarijn Knol van Weerplaza noemt het "vrij uitzonderlijk" dat de temperatuur in Nederland richting de 40 graden gaat. De gevolgen die de hoge temperatuur heeft, maakt de situatie volgens haar ook bijzonder. Knol noemt onder meer de Nijmeegse Vierdaagse, die het wandelevenement door de hitte een dag inkortte. Ook andere evenementen namen maatregelen tegen de hitte.

Daarnaast heeft het RIVM vanaf maandagochtend een hitteplan ingesteld. Daarmee worden maatregelen genomen om kwetsbaren (bijvoorbeeld in verpleeghuizen) extra te beschermen. Maar het is niet heel ongebruikelijk dat het Nationaal Hitteplan is ingesteld. Dat gebeurde sinds 2015 al vijftien keer.

Die gevolgen van de huidige warmte zijn niet alleen in Nederland te zien. De 'enorme bubbel met warme lucht' zorgt ook voor heel hoge temperaturen en bosbranden in Zuid-Europa. In het Verenigd Koninkrijk worden de komende dagen waarschijnlijk recordtemperaturen van boven de 40 graden gemeten, zegt Knol.

Door klimaatverandering gaan we volgens Van der Wiel vaker te maken krijgen met dit soort hete dagen. Het wordt door de klimaatverandering warmer. En op dagen waarop het al heet was, stijgt de gemiddelde temperatuur meer dan op koelere dagen. Het wordt dus op hete dagen nóg heter.

De heel hoge temperaturen zijn maar van korte duur. Woensdag wordt het alweer 9 tot 12 graden koeler dan dinsdag, meldt Weerplaza. Donderdag liggen de temperaturen ook tussen de 22 graden in het noordwesten tot 26 graden in het oosten en zuidoosten. Geen hittegolf dus, maar "een warme periode kunnen we het zeker noemen."