De 22-jarige man die vastzit in verband met de dood van een zes maanden oude baby in Rotterdam is de vader van het kindje, meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag. De baby kwam afgelopen zondag om het leven bij een steekincident. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Volgens de marechaussee zijn er sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van het kind.

Het incident aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid vond plaats rond 17.15 uur. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het steekincident niet. De verdachte werd niet veel later aangehouden.

Omdat de 22-jarige man actief militair is, heeft de marechaussee het onderzoek overgenomen. Het Team Grootschalig Onderzoek is bezig met de zaak, laat een woordvoerder weten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van het kindje is volgens de marechaussee in volle gang. De man is IT'er bij de landmacht en had "al langer psychische problemen", zei zijn moeder tegen het AD.