Vanwege de verwachte hitte op dinsdag heeft het KNMI code oranje uitgegeven in het midden, zuiden en oosten van het land. Dat meldt het instituut maandag op Twitter. De temperaturen zullen bijna overal in het land boven de 30 graden uitkomen.

De temperaturen stijgen dinsdag naar 32 tot 36 graden in het noorden. In het oosten, midden en zuiden van het land kan het tussen de 38 en 39 graden worden. Daarom geldt daar vanaf dinsdag 11.00 uur tot in de avond code oranje. Met die code waarschuwt het instituut voor een kans op "gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, en Groningen geldt code geel (mogelijk kans op gevaarlijk weer).

Ook maandag wordt het met temperaturen tussen de 30 en 35 graden al erg warm. Daarom geldt nu al het Nationaal Hitteplan. Daarmee worden met name zorgorganisaties erop gewezen maatregelen te nemen om kwetsbare mensen te beschermen. Zij kunnen gezondheidsklachten krijgen door de warmte.

Vanwege de weersomstandigheden heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol ingesteld. Mensen die met pech langs de weg staan, worden zo snel mogelijk geholpen. De ANWB adviseert weggebruikers die deze dagen naar het strand willen om vroeg te vertrekken.