Maandag wordt het zo heet, dat het Nationaal Hitteplan in werking treedt. Wegens de verwachte hoge temperaturen is voor zowel maandag als dinsdag code geel van kracht.

Volgens Weerplaza wordt het maandag tropisch warm. De hitte is afkomstig uit het zuiden van Frankrijk.

Vrijwel overal in Nederland wordt het 30 graden of warmer. In het zuiden is zelfs 35 graden mogelijk. Er staat weinig wind en het is zonnig.

Met temperaturen omstreeks 30 graden tot zonsondergang blijft het in de avond nog lange tijd tropisch warm.

Morgen wordt het naar verwachting nog heter. Dan stijgt het kwik naar 33 tot 37 graden in het midden en zuiden van het land.

