De vermiste zwemmer nabij het strand van Velsen-Noord is omgekomen. Het lichaam van de 22-jarige man uit Echt is aangetroffen in de Noordzee.

Volgens de veiligheidsregio Kennemerland zochten hulpdiensten zondagmiddag met reddingsboten en helikopters naar de vermiste zwemmer. Hij werd uiteindelijk gevonden door een politiehelikopter en uit het water gehaald.

De ambulancedienst heeft geprobeerd om de man te reanimeren, maar volgens de politie mocht hulp niet meer baten. "Het lijkt erop dat de man is overleden door verdrinking. Verder onderzoek moet hier uitsluitsel over geven", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.