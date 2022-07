Tussen de 250 en 300 asielzoekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag buiten geslapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het gaat om het grootste aantal in tijden.

In de loop van de week nam het aantal mensen toe dat geen onderdak in het aanmeldcentrum had. Aan het begin van de week ging het nog om enkele tientallen, afgelopen nachten waren het rond de honderd mensen.

Het COA meldde zaterdagavond dat er die dag nog wel asielzoekers vanuit Ter Apel naar andere locaties zijn gebracht. Daardoor konden wachtenden bij het aanmeldcentrum doorstromen. Maar er kwamen ook nieuwe mensen bij. De organisatie schatte toen nog dat opnieuw zo'n honderd mensen buiten zouden moeten slapen, maar het zijn er duidelijk meer geworden.

Het is nog onduidelijk hoe de situatie in Ter Apel komende nacht zal zijn. Volgens een woordvoerder van het COA wordt er "nog hard gewerkt aan oplossingen voor onderdak".

Rode Kruis deelt slaapzakken uit

Het Rode Kruis heeft van de week al slaapzakken uitgedeeld aan de wachtenden buiten. Eerder dit jaar plaatste de hulporganisatie ook tenten bij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder laat weten nu geen extra maatregelen te nemen. Dat wordt in principe alleen gedaan als het COA daarom vraagt. Het Rode Kruis houdt volgens de zegsvrouw de situatie in Ter Apel nauwlettend in de gaten.

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het zo niet langer kan. Een woordvoerder spreekt van "een heel triest dieptepunt". Hij verwacht dat de crisis alleen nog maar groter gaat worden als er niet snel wordt ingegrepen. "We kunnen niet langer afwachten, het loopt uit de hand. Dit zou weleens slechts het begin kunnen zijn van de opvangcrisis."

De zegsman stelt dat het vooral een opvangcrisis is en geen vluchtelingencrisis. "Het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt, is de afgelopen jaren niet uitzonderlijk hoog", zegt hij. De asielzoekers zijn volgens hem "wanhopig, hebben het koud en worden van sporthal naar tent naar sporthal gesleept".

Het kabinet wil met een wet komen om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Maar gemeenten worden dan volgens VluchtelingenWerk pas op z'n vroegst in januari daartoe gedwongen. De organisatie wil dat de staatssecretaris met een spoedwet komt, "zodat er in september al een bevoegdheid voor het Rijk komt om opvanglocaties aan te wijzen".