Bij een steekincident in Rotterdam is zondagmiddag een kind om het leven gekomen, meldt de politie. Een 22-jarige militair uit dezelfde stad is aangehouden als verdachte.

Het incident aan de Wolphaertsbocht gebeurde rond 17.15 uur. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet overleefd.

De leeftijd van het kind is nog niet bekendgemaakt. De verdachte is een militair, bevestigt een woordvoerder van de marechaussee na berichtgeving van De Telegraaf. Daarom heeft de marechaussee het onderzoek overgenomen.

De politie doet sporenonderzoek in de woning waar het steekincident plaatsvond. Op dit moment is niet meer informatie bekend, laat de woordvoerder aan NU.nl weten.