De 298 slachtoffers van vliegramp MH17 zijn zondag, acht jaar na dato, in Vijfhuizen middels het voorlezen van hun voornamen herdacht. Dat is van groot belang, zei voorzitter Piet Ploeg van de stichting Vliegramp MH17 in zijn toespraak bij de herdenking. "Als je naam niet meer wordt genoemd, word je vergeten en dat zal nooit gebeuren."

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Bij de herdenking lazen nabestaanden de namen en leeftijden voor van de inzittenden, die allemaal omkwamen bij de vliegramp. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Ploeg ging tijdens zijn toespraak bij het Nationaal Monument onder meer in op de Russische invasie van Oekraïne. Hij is zelf ook nabestaande van de vliegramp met vlucht MH17. Volgens hem realiseerden de nabestaanden zich de afgelopen periode telkens weer dat hun geliefden de eerste niet-Oekraïense slachtoffers waren van een oorlog die eigenlijk acht jaar geleden in het geheim begon.

Ook besprak hij de MH17-strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner wegens het neerhalen van het vliegtuig. Daarvan wordt de uitspraak in november of december verwacht.

Ploeg had het ten slotte over de procedures, onder meer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die zijn volgens hem onderdeel van de zoektocht naar waarheid, gerechtigheid en verantwoordelijkheid, maar duren erg lang. "Zeker ook door de continue tegenwerking van Rusland. Maar eens zal het recht zegevieren."

Een trompettist tijdens de herdenking. Een trompettist tijdens de herdenking. Foto: ANP

Herdenkingen waren de afgelopen twee jaar in aangepaste vorm

Volgens het OM zijn pro-Russische separatisten verantwoordelijk voor het inzetten van de buk-raket waarmee het vliegtuig is neergehaald.

Het was zondag voor het eerst sinds 2019 dat nabestaanden de herdenking weer bij konden wonen, na aangepaste herdenkingen vanwege het coronavirus in 2020 en 2021. "Het was weer indrukwekkend en emotioneel om samen de namen te horen van onze geliefden en aan hen terug te denken", zei Ploeg aan het einde van de herdenking.