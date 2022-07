Aankomende week wordt het ontzettend warm in Nederland, met op dinsdag mogelijk uitschieters tot 40 graden. Dat komt door een zuidenwind vanuit Frankrijk en Spanje, waar het al langere tijd erg warm is. Vanaf donderdag koelt het af, voorspelt Weerplaza zondag.

De warme zuidenwind bereikt ons land al op zondag. Dan kan de temperatuur in het zuiden van het land al ruim boven de 25 graden uitkomen. Maandag bereikt de echt hete lucht ons hele land.

Maandagmiddag lopen de temperaturen uiteen van 30 graden op de meeste stranden tot 33 graden in het midden van het land en plaatselijk 36 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

Op maandag wordt het in het hele land vooral zonnig, met hier en daar wat enkele veldjes met sluierbewolking.

Dinsdag lopen de temperaturen nog verder op. Die komen dan in grote delen van het land boven de 35 graden uit. In Noord-Brabant. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en delen van het rivierengebied is 38 tot 39 graden mogelijk. Helemaal in het zuiden en zuidwesten van het land kan in de avond de 40 graden worden aangetikt.

De nachten zullen ook warm zijn. In de nacht van maandag op dinsdag kan het in heel het land officieel een tropennacht worden. Het wordt dan in de nacht niet kouder dan 20 graden en ook de volgende dag en avond niet. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het naar verwachting nog warmer. Dan wordt het naar verwachting geen tropennacht, omdat het de volgende dag niet constant boven de 20 graden blijft.

Koufront zorgt voor lagere temperaturen op woensdag

In de loop van woensdag nadert een koufront ons land, waardoor de temperatuur niet hoger wordt dan 25 tot 30 graden. In het oosten van het land gaan naar verwachting buien vallen.

Na woensdag krijgen we te maken met oceaanlucht. Daardoor koelt het af. Vanaf donderdag zullen temperaturen van tussen de 22 en 27 graden worden bereikt.