Wie vannacht vanaf de kroeg naar huis fietste of het slaapkamerraam open had, viel het misschien al op: het was koud. Bij Enschede daalde de temperatuur aan de grond zelfs naar 0,5 graden Celsius. De afgelopen frisse nacht staat in schril contrast met de tropennacht die ons komende dinsdag op woensdag te wachten staat.

Op de meeste plekken in Nederland zakte het kwik in de nacht van zaterdag op zondag tot onder de 10 graden. In het oosten werden de laagste temperaturen gemeten: rond de 6 graden. In het westen was het 8 à 10 graden. Op veel plaatsen was het aan de grond - op een hoogte van 10 centimeter - 3 tot 6 graden.

Zo'n relatief koude, heldere zomernacht is niet heel uitzonderlijk, zegt een weerman van Weerplaza. Wel was het voorlopig even de laatste nacht waarin de temperaturen flink konden dalen.

De komende nachten worden beduidend warmer. Het klapstuk volgt in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat wordt echt een plakkerige tropennacht. Overdag wordt het dinsdag op veel plekken 34 tot 38 graden. In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs 39 tot 40 graden worden.

's Avonds blijft het dan nog heel lang heet met temperaturen van 24 tot 29 graden. Het duurt dan de hele nacht totdat het een beetje is afgekoeld naar 19 tot 22 graden. 's Nachts een raam opendoen gaat dan waarschijnlijk niet veel helpen.

Houd dinsdag ramen en gordijnen dicht

Overdag is het verstandig om ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden om de hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Ook is het een goed idee om de gordijnen in kamers waar de zon op staat te sluiten en gebruik te maken van zonwering, een ventilator of airconditioning.

Wat ook kan helpen: hang aan de buitenkant van de woning vochtige doeken voor je ramen. Of hang 's nachts een nat laken voor het open raam. Zo koelt de lucht toch nog een beetje af.

Woensdag valt de temperatuur 9 tot 12 graden lager uit dan op dinsdag. Aan de kust is het dan 25 graden en in het oosten 29. Wel gaat de luchtvochtigheid omhoog, waardoor het benauwd kan aanvoelen, aldus Weerplaza.