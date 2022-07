Een aantal GGD's heeft de openingstijden van test- en vaccinatielocaties aangepast, omdat de temperaturen na het weekend naar verwachting flink oplopen. Sommige locaties sluiten helemaal.

Onder andere GGD Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD regio Utrecht waarschuwen op hun website voor gewijzigde openingstijden. Een aantal test- en vaccinatielocaties in Utrecht blijft uit voorzorg één of meerdere dagen dicht.

Drenthe verplaatst de afspraken die maandag, dinsdag en woensdag in de middag zijn ingepland. GGD Zaanstreek-Waterland wijzigt de openingstijden van de test- en vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend voor maandag en dinsdag. En ook GGD Gelderland-Midden waarschuwt dat sommige vaste locaties eerder dan normaal sluiten. "Want oververhitting en verstandig vaccineren gaan niet samen."

In Zuidoost-Brabant wordt komende week in Helmond en Eindhoven alleen 's ochtends getest. De openingstijden van de vaccinatielocaties blijven onveranderd. GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat de test- en vaccinatielocaties maandag en dinsdag vanaf 13.00 uur gesloten zijn.