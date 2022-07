De meteorologen van Weerplaza vinden het onverantwoord om de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse te laten doorgaan, laat meteoroloog Floris Lafeber van het weerbureau zaterdag weten aan NU.nl. Het wordt dinsdag naar verwachting 38 of 39 graden in de omgeving van Nijmegen.

"Misschien wordt het dinsdag zelfs 40 graden", zegt Lafeber. "38 graden is al hoger dan je eigen lichaamstemperatuur."

Door de hoge temperaturen op dinsdag is het volgens Lafeber moeilijk om je eigen lichaamswarmte af te voeren. Daardoor kun je oververhit raken. Na dinsdag wordt het volgens de meteoroloog minder warm.

Lafebers collega Rico Schröder zei vrijdag in De Telegraaf dat het onverantwoord is om het grootste wandelevenement ter wereld van start te laten gaan. Op asfaltwegen zou de temperatuur kunnen oplopen tot 45 graden.

'Vervroeg op zijn minst de starttijd'

Lafeber hoopt dat de organisatie van de Vierdaagse in ieder geval besluit om de start te vervroegen naar bijvoorbeeld 2.00 uur. Dan hoeven de ongeveer 42.000 wandelaars zich minder lang bloot te stellen aan de extreme warmte. Tijdens de warme editie van 2016 vervroegde de organisatie de starttijd en verlengde ze de eindtijd.

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse organiseert zondagmiddag een persmoment om het wel of niet doorgaan van het wandelevenement toe te lichten.

In 2006 overleden twee personen tijdens een snikhete editie van de Vierdaagse. De organisatie gelastte het evenement na de eerste wandeldag meteen af.

Inspanningsfysioloog Vierdaagse: 'Hoge lichaamstemperatuur wordt ander verhaal bij warmte ver boven 30 graden'

Inspanningsfysioloog Maria Hopman van het Radboudumc in Nijmegen is al jaren aan de Vierdaagse verbonden en doet elk jaar gezondheidsonderzoeken onder de wandelaars. Ze maakt deel uit van het team dat zondagmiddag besluit of er hittemaatregelen worden genomen tijdens het wandelevenement.

"We weten uit eerder onderzoek dat de lichaamstemperatuur van Vierdaagse-lopers oploopt naar 38 of 39 graden door de inspanning", zei ze vrijdag. "Dat is heel acceptabel. Maar als we misschien ver over de 30 graden heen gaan, komt dat in een nieuw daglicht te staan."