Hotel- en restaurantketen Van der Valk noemt het tonen van een steunbetuiging aan de boeren op de gevel van het hotel bij Schiphol een "ongelukkige actie". Van der Valk wil geen partij kiezen in de discussie over de boerenacties tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Op het metersgrote digitale billboard was vrijdag korte tijd te lezen dat Van der Valk de boeren steunt. Ook werd de Nederlandse vlag ondersteboven afgebeeld, een symbool van het boerenprotest. De beeltenis was vanaf de snelweg A4 goed te zien voor het voorbijrazende verkeer.

's Lands grootste restaurant- en hotelketen benadrukte dat de uiting niet van de keten kwam, maar van een enkeling bij de vestiging langs de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De familie die het hotel runt, heeft een familiaire band met een melkveehouderij. Het landelijke boerenprotest van vrijdag om 15.00 uur was de reden om de steunbetuiging te tonen.

Verschillende Van der Valk-vestigingen werden daarna verrast met de vraag of de keten de boeren steunt in hun protest. Een woordvoerder benadrukt dat de oproep van vrijdag aan de gevel van het hotel niet breed gedragen wordt. "Wij houden ons afzijdig van politieke discussies. Dat hebben we altijd gedaan."