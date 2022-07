De zon laat zich zaterdag volop zien en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 24-25 graden in het zuiden van het land.

Na een frisse nacht loopt de temperatuur in de ochtend snel op naar rond de 20 graden. De matige wind komt uit het noordwesten. 's Middags schijnt de zon volop.

In de avond blijft het nog lang aangenaam, maar in de nacht naar zondag daalt het kwik uiteindelijk naar 6-7 graden in het oosten van het land. In het westen wordt het ongeveer 10 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.