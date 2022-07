In Nijmegen geldt vanaf vrijdagavond 20.00 uur een noodverordening in en rondom het centrum. Farmers Defence Force roept op tot boerenacties met landbouwvoertuigen tijdens de week van de Vierdaagsefeesten en de vierdaagse zelf. De noodverordening in en rondom het centrum loopt tot zaterdag 23 juli 12.00 uur.

Vanaf donderdag 21 juli 18.00 uur geldt er voor de gehele stad Nijmegen een noodverordening vanwege een gepland protest van Farmers Defence Force. Die willen met vijfhonderd trekkers zo dicht mogelijk bij de finish van de Vierdaagse demonstreren. Deze noodverordening loopt tot vrijdag 22 juli 23.59 uur.

Met een noodverordening kunnen de autoriteiten in een bepaald gebied strenger optreden dan wat volgens de gewone wet mag. Ze kunnen bijvoorbeeld die plek ontruimen, straten afsluiten of samenscholingen verbieden.

De gemeente heeft aan Farmers Defence Force laten weten dat een demonstratie bij de finish met zoveel trekkers op die plek fysiek onmogelijk is. "De vrijdag van de intocht is het drukste moment van het jaar en de St. Annastraat en het laatste stukje naar de finish aan de Wedren zijn de drukste plaatsen in Nijmegen", aldus de gemeente.

Gemeenten zoeken naar andere locaties voor de boeren

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls laat weten dat de beslissing tot het instellen van noodverordeningen hem zwaar is gevallen. "De Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten staan bij uitstek voor openheid, samenzijn en verbroedering. Om dan zo'n zwaar bestuurlijk middel te moeten inzetten, dat was een moeilijk besluit. Dit heb ik nog nooit eerder hoeven doen. Ik vertrouw erop dat iedereen de redelijkheid hiervan inziet."

Demonstraties met landbouwvoertuigen op de openbare weg langs de Vierdaagsemarsen zijn ook ongewenst, onhaalbaar en gevaarlijk, aldus de burgemeesters van de gemeenten waar de wandelroute doorheen loopt. "Over kleinschaliger uitingen langs de route of uitingen elders in de regio kan overlegd worden", aldus de gemeenten. Zij hebben dat ook aan FDF laten weten en zij zouden kijken naar mogelijke alternatieven.

De Vierdaagsefeesten beginnen zaterdag en de Vierdaagse zelf start op dinsdag. De Vierdaagse eindigt vrijdag op de St. Annastraat, de Via Gladiola, net buiten het centrum.

De organisatie kijkt volgens de Volkskrant zondag of er ook maatregelen nodig zijn vanwege de verwachte hitte, en of de startdag door kan gaan. Dat hangt af van de actuele weersverwachtingen die de organisatie dan krijgt.