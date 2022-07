Rijkswaterstaat stelt komende maandag van 10.00 uur tot 20.00 uur een hitteprotocol in vanwege het warme weer. Volgens het KNMI wordt het maandag zeer warm, mogelijk tot boven de 30 graden.

Het protocol houdt in dat bergers automobilisten met pech langs de weg zo snel mogelijk helpen en naar een tankstation of parkeerplaats brengen.

"Een plek waar ze veilig en uit de zon kunnen staan en iets kunnen drinken en eten", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit.

Weggebruikers krijgen het advies zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen. Door de hitte kan de concentratie afnemen. Ook is het verstandig een paraplu mee te nemen, die bij pech langs de weg kan dienen als parasol tijdens het wachten.

Of het hitteprotocol dinsdag ook gaat gelden, is nog niet bekend. Dan wordt nog warmer weer verwacht, met temperaturen rond de 35 graden.

NS verwacht geen hinder door hitte

De NS verwacht geen hinder te ondervinden van de hoge temperaturen. In 2019 moest de dienstregeling nog worden afgeschaald toen het een aantal dagen heel warm was. Er ontstonden onder meer problemen met airco's bij treinen die rijden op de hogesnelheidslijn. De koelsystemen vielen uit omdat de olie waarop ze draaien heet wordt. En zodra er iets kapot is aan een trein moet die van het spoor, legt een NS-woordvoerder uit.

Nu zijn er wat processen aangepast, waardoor hij verwacht dat dit soort problemen zijn ondervangen. Zo zal de airco in die treinen op halve kracht draaien. "Dat levert bijna dezelfde koelte op, maar de kans dat het systeem uitvalt is veel kleiner."

Tussen Geldermalsen en Utrecht wordt gewerkt aan het spoor, dus de NS raadt mensen al langer aan dit traject te mijden. Door een tekort aan buschauffeurs zijn er niet genoeg bussen om het normale aantal reizigers te vervoeren.

Zodra het nodig is, zal er volgende week water worden uitgedeeld "voor als mensen toch in rijen moeten wachten in die verzengende hitte", aldus de NS-woordvoerder. Hij wijst erop dat er verder op veel stations tapkranen aanwezig zijn waar mensen gebruik van kunnen maken.