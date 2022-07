Nederland gaat helpen bij het "op grote schaal" trainen van Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk, meldt minister Kajsa Ollongren (Defensie). Eenheden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers zijn daar naar verwachting vanaf eind augustus.

In totaal wil het Verenigd Koninkrijk samen met andere landen zo'n tienduizend militairen trainen. Het gaat om een basistraining van drie weken.

Nederland stuurt 65 militairen naar het VK. Zij werken er niet allemaal tegelijkertijd, maar in roulatie. De militairen zijn geen trainers in Nederland, maar volgens Ollongren wel "goed opgeleid". De trainingsoperatie heeft volgens haar een "gering" effect op de inzetbaarheid van het Nederlandse leger.

Ollongren benadrukt nogmaals dat Nederland Oekraïne moet blijven steunen. Westerse steun aan het land blijft volgens haar "cruciaal om Russische agressie te stoppen". Nederland gaat dan ook door met het leveren van wapens. Wat Nederland precies stuurt, maakt het kabinet niet meer bekend. Zo wil het voorkomen dat Rusland informatie heeft over het wapentuig dat Oekraïne gebruikt.

In afgelopen maanden gaven Nederlandse militairen samen met hun Duitse collega's al trainingen aan Oekraïense soldaten voor de geleverde pantserhouwitsers. In 2015 trainde het Verenigd Koninkrijk Oekraïense soldaten, na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Inmiddels hebben ongeveer 22.000 Oekraïense militairen hun training in het Verenigd Koninkrijk doorlopen.