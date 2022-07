Demonstranten blokkeren vrijdag sinds 15.00 uur meerdere snelwegen. Het gaat om onder meer de A1 bij Barneveld, de A50 bij Epe en de A28 bij Nunspeet, melden woordvoerders van Rijkswaterstaat en ANWB. Op die wegen zijn flinke files ontstaan.

Op beelden die NU.nl heeft binnengekregen, is te zien hoe tractors en toeterende vrachtwagens langzaam rijden of zelfs stilstaan op de A1. Daarmee blokkeren ze het verkeer dat achter hen rijdt. Tussen Hengelo en Apeldoorn is een bermbrand langs de snelweg aangestoken.

Ook op de A50 en A28 zijn files ontstaan vanwege blokkeringen door voertuigen. Volgens de ANWB gaat het om "boerenacties". Op de A50 is de politie ter plaatse.

Naast de blokkades op snelwegen zijn er meerdere kleine acties in het land, zoals voertuigen die stilstaan op N-wegen en rotondes. "We zien op meerdere plekken mensen die op een of andere manier de weg blokkeren", aldus Rijkswaterstaat.

Boerenactiegroep Agractie riep eerder op Nederland vrijdag "een kwartier plat te leggen". De organisatie vroeg Nederlanders om 15.00 uur het werk voor vijftien minuten neer te leggen en zo "solidariteit met de boeren" te tonen.

De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze vrezen dat hun bedrijven hierdoor hard worden geraakt. Met de solidariteitsactie willen de boeren "een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag".