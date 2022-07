Complotdenker en bedreiger Micha K. moet worden overgebracht naar Nederland, meldt het AD. Dat bepaalde de Noord-Ierse rechter vandaag. K., die zijn uitlevering lange tijd aanvocht, zit al maanden vast in Noord-Ierland. Hij is in Nederland eerder veroordeeld tot celstraffen wegens bedreigingen van onder meer NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauf.

In de zitting vocht K. de uitlevering aan met een beroep op zijn zwakke gezondheid en vermeende zakelijke en privé-banden met Noord-Ierland. Deze argumenten werden door de rechter van tafel geveegd. In Nederland moet K. voor de rechter verschijnen wegens diverse bedreigingen en opruiing.

Tijdens eerdere zittingen veroorzaakte K. door zijn geschreeuw veel ophef. Vandaag kwam hij niet aan het woord. K. kan nog tegen zijn overbrenging in hoger beroep gaan. Het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat om de overbrenging had gevraagd, is blij met het vonnis en noemt het "een volgende stap".

K. werd eerder veroordeeld tot tien maanden cel voor bedreiging van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauf. Die beschuldigde hij ervan een netwerk van pedofielen te beschermen, zonder enig bewijs. Ook krijg hij een celstraf omdat hij bommeldingen had gedaan bij het ministerie van Veiligheid en bij het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken. Verder kreeg K. zestig uur taakstraf opgelegd voor het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van Telegraaf-journalist Bart Mos.

Bedreiging van RIVM-directeur Van Dissel

Na zijn uitlevering moet K. terechtstaan voor zijn sleutelrol in de zogenaamde Bodegraven-zaak. Micha K., Joost K. en Wouter R. beweerden dat er in die gemeente een pedoseksueel netwerk bestond en dat er rituele kindermoorden hadden plaatsgevonden, beweringen zonder enige feitelijke grond. Ze verspreidden hun complottheorieen via het inmiddels gesloten Red Pill Journal, dat door duizenden mensen werd bekeken.

RIVM-directeur Jaap van Dissel, een plaatselijke huisarts, de burgemeester, maar ook premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden bedreigd. Het drietal riep hun volgers op naar Bodegraven te komen en bloemen te leggen op de graven van kinderen die zouden zijn vermoord, wat er toe leidde dat de burgemeester noodverordeningen afkondigde.

Wouter R. en Joost K. werden in deze zaak al eerder veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.