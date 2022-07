Het aantal fraudemeldingen van medewerkers die zonder de juiste papieren in de zorg werken, neemt toe. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die RTL heeft opgevraagd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving in de eerste helft van 2022 net zoveel fraudemeldingen als de afgelopen jaren in een heel jaar.

Het gaat in totaal om 59 fraudemeldingen over medewerkers met valse diploma's en verklaringen omtrent het gedrag (vog) in 2022. In heel 2021 waren er 63 van dit soort meldingen.

Deze ongediplomeerde mensen vormen een risico voor de patiënt, aangezien zij niet de juiste papieren hebben om zorg te verlenen. Toch leggen ze infusen aan of dienen ze medicatie toe. Frauderend personeel lijkt vooral de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, ggz en jeugdzorg te treffen, niet de ziekenhuizen en huisartsen.

Volgens bronnen die RTL sprak, stijgt het aantal fraudegevallen door de tekorten in de zorg. Er komen steeds meer zzp'ers die veel uren kunnen draaien en een hoog uurloon kunnen vragen. De zorg zou zo mensen aantrekken die veel geld willen verdienen, ongeacht hun opleiding.

Volgens de inspectie leidt de personeelskrapte ertoe dat zorginstellingen minder goed controleren op diploma's. Het Openbaar Ministerie noemt het een ernstig misdrijf dat leidt tot "mogelijke gezondheidsrisico's voor cliënten". Er liggen al aangiftes tegen fraudeurs. Verder loopt er momenteel een groot onderzoek naar dit soort fraude.