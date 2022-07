Het aantal inbraken ligt in de eerste helft van dit jaar 20 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Interpolis vrijdag op basis van zijn InbraakBarometer. Het aantal inbraken ligt nu op ongeveer vierhonderd per week.

De stijging komt volgens de verzekeraar waarschijnlijk vooral doordat er minder coronamaatregelen zijn en we dus weer vaker van huis gaan.

Inbrekers sloegen vaker toe in Drenthe (+57 procent), Flevoland (+51 procent) en Overijssel (+44 procent). In de 25 grootste gemeenten vallen volgens Interpolis vooral de toenames in Haarlemmermeer, Leiden en Haarlem op. In Dordrecht, Zaanstad en Tilburg is juist "een flinke afname" te zien.

De inbrekers zijn bezig met een 'herstart', beaamt de politie in De Telegraaf. "En met de vakantie voor de deur is het helemaal uitkijken geblazen", waarschuwt Sybren van der Velden Walda, projectleider woninginbraak van de Nationale Politie.

Aantal inbraken stijgt sowieso in zomervakantie

Volgens Interpolis stijgt het aantal inbraken in de zomervakantie doorgaans met een kwart, met een piek aan het begin van augustus. Ook deze zomer verwacht de verzekeraar die toename.

Uit onderzoek van Interpolis blijkt wel dat vrijwel iedereen maatregelen neemt voor vertrek richting het vakantieadres. De meeste mensen (58 procent) stellen de buren op de hoogte en 52 procent van de ondervraagden laat het huis af en toe checken.

Dit wordt gevolgd door maatregelen als de post weg laten halen (45 procent) en de lichten laten branden (42 procent). 22 procent van de mensen laat iemand op het huis passen.