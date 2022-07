Bij een steekpartij in een woning in Dordrecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf gewonden gevallen. Onder hen zijn drie kinderen, laat de politie weten. De kinderen zijn allemaal jonger dan tien jaar. De andere gewonden zijn een man en een vrouw. De vrouw is aangehouden als verdachte. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Een woordvoerder kan niet zeggen of het om een gezin gaat. "De exacte samenstelling is nog niet bekend. Maar het ziet ernaar uit dat het gaat om een incident in de huiselijke sfeer."

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht zegt op Twitter "geschrokken" te zijn van het steekincident. "De impact is altijd extra groot als er kinderen bij betrokken zijn. Laten we hopen op positief nieuws over ieders letsel."