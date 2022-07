De dag begint vrijdag fris. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en in de middag is er kans op een enkele bui.

De temperatuur loopt op tot 20 tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

In de loop van de dag trekken er enkele buien over het noorden van het land. Elders blijft het droog. Rond zonsondergang is het nog zo'n 15 tot 18 graden. Later in de nacht liggen de maxima tussen de 10 en 13 graden.

