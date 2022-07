Om te voorkomen dat de bodem in het westen van Nederland te zout wordt, gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maandag de maatregelen van het zogenoemde Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) instellen. Dat betekent onder meer dat het water in de Leidsche Rijn de andere kant op gaat stromen, met hinder voor de pleziervaart tot gevolg.

Door de lage waterstand op de grote rivieren en de droogte dringt verzilting vanaf de Noordzee te ver het land in. Dat is schadelijk voor onder meer de natuur en het verbouwen van gewassen. Daarom wordt via de KWA extra zoetwater naar het gebied gestuurd. Dat water komt vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Daarvoor zorgt het speciale gemaal De Aanvoerder bij De Meern.

De extra wateraanvoer zorgt voor hoge stroomsnelheden en een flinke verhoging van het waterpeil. Om de doorvoer mogelijk te maken, gaat de keersluis in de Leidsche Rijn dicht.

Gewoonlijk voert de Leidsche Rijn water uit de polders af richting Utrecht. Maar als de KWA in werking is, wordt de stroomrichting omgedraaid, zodat het aangevoerde zoete water richting het westen stroomt. Verschillende waterschappen nemen ook veel andere maatregelen om de verzilting tegen te gaan.

Eigenaren plezierjachten in Leidsche Rijn moeten boot verplaatsen

Door de KWA kan de pleziervaart vanaf maandagmiddag niet meer op de Leidsche Rijn tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Alle schippers moeten er ook rekening mee houden dat er bij de sluis in Bodegraven in de Oude Rijn nog maar driemaal per dag wordt geschut (een boot in een schutsluis naar water met een hoger of lager peil brengen).

Eigenaren van plezierjachten in de Leidsche Rijn tussen de vanaf maandag gestremde Haanwijkersluis tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal worden donderdag of vrijdag door het hoogheemraadschap gewaarschuwd dat zij hun boot moeten verplaatsen. Vanaf maandag kan dat niet meer. De Aanvoerder is eerder aangezet bij extreme droogte in 2018, 2011 en 2003. In 2003 en 2018 duurde de periode van beperkingen twee maanden.

De Klimaatbestendige WaterAanvoer blijft nu zeker enkele weken in werking, aldus het waterschap.