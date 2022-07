Een 26-jarige Amsterdammer is eind juni door de politie aangehouden op verdenking van het helpen van twee tbs'ers met hun ontsnapping uit een kliniek in Nijmegen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na berichtgeving door Het Parool. Mamuka K. zat op het moment van zijn arrestatie in de auto met de ontsnapte tbs'er Luciano D.

Het tweetal werd op 30 juni aangehouden in Den Haag, precies een week nadat D. en de nog altijd voortvluchtige Sherwin Windster uit de tbs-kliniek ontsnapten.

K. is volgens de krant de man die met een slijptol een gat in de omheining van de kliniek heeft gemaakt. D. en Windster konden door dat gat naar buiten, waarna ze in een witte Volkswagen Golf met een valse kentekenplaat zijn gestapt.

Direct na de ontsnapping werd een politiehelikopter ingezet om het duo op te sporen. Ook was het speciaal opgeleide politieteam FASTNL bij de opsporing betrokken. De Amsterdamse politie wees het team erop dat het voertuig leek op een witte auto die bij criminele jongeren in het Amsterdamse stadsdeel West in gebruik was. Een paar dagen later werd de auto in Amsterdam in beslag genomen.

Uit later politieonderzoek bleek dat de auto vlak voor de ontsnapping was gesignaleerd bij een tankstation in Nijmegen. Ook bleek dat K. een week voor de uitbraak een slijptol had gehuurd onder zijn eigen naam.