Het Offerfeest (Ied-al-Adha) verliep dit jaar zonder illegale slachterijen en ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, concluderen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie donderdag. De voedselwaakhond was in alle 44 deelnemende slachthuizen aanwezig om de rituele slacht te controleren, maar vond slechts "een paar geringe overtredingen".

In Nederland moet een dier bewusteloos zijn voor de slacht. In vaktermen heet dat bedwelmd. Voor slachten volgens de joodse of islamitische rituelen geldt een uitzondering. Daarbij mag het dier onder voorwaarden zonder bedwelming worden geslacht.

Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA. Dit jaar mochten 44 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest, dat duurde van 9 tot en met 11 juli. Een jaar eerder waren dat er 47.

Als een slachthuis onbedwelmd slacht tijdens het Offerfeest, is er continu een toezichthouder van de NVWA aanwezig. De voedselwaakhond controleert ook of elk dier uiterlijk veertig seconden na de halssnede alsnog wordt bedwelmd, tenzij door een gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is.

Geen misstanden bij de rituele slacht

Inspecteur-generaal van de NVWA Gerard Bakker ziet dat de regels rondom het ritueel slachten dit jaar goed zijn nageleefd. "Dat komt mede door ons strenge toezicht in de slachthuizen", verklaart hij. Wel trof de dienst een aantal kleine overtredingen aan, zoals een ontbrekend oormerk bij een dier.

De NVWA en politie controleerden in 2021 ook extra op misstanden rondom het feest. In slechts twee gevallen was er daadwerkelijk sprake van illegale slacht. Beide gevallen werden na externe meldingen geconstateerd in Gelderland, dus niet na eigen onderzoek door de NVWA.

Dit jaar kreeg de politie geen meldingen binnen van slachtingen in een illegaal slachthuis. "Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat slachten buiten een erkend slachthuis niet kan", aldus Bakker.

Aantal onverdoofde slachtingen neemt verder af

Uit de voorlopige cijfers van het NVWA blijkt dat in Nederland bijna 33.000 dieren zijn geslacht voor het Offerfeest. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar, toen het om ongeveer 37.000 dieren ging. Al jaren daalt het aantal dieren dat tijdens het Offerfeest wordt geslacht.

Ongeveer de helft van de dieren krijgt een onbedwelmde slachting. Bij schapen en geiten ligt dit percentage al twee jaar op 43. Het aantal runderen dat op deze manier geslacht is, ligt dit jaar iets hoger dan vorig jaar: 64 procent, tegenover 59 procent in 2021.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) zei voorafgaand aan het Offerfeest tegen NU.nl dat steeds meer Nederlandse moslims ervoor kiezen om in plaats van hier een dier te laten slachten een donatie te doen aan bijvoorbeeld mensen in het buitenland die minder te besteden hebben.