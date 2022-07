In Boskoop (Zuid-Holland) zijn donderdagochtend tientallen woningen aan de Zijde ontruimd vanwege een gaslek, dat ontstond bij werkzaamheden. De brandweer is met verschillende eenheden ter plaatse om het lek te dichten.

Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het gas op verschillende plaatsen ruikbaar is. Mensen die in de omgeving wonen en het gas ook in hun huis ruiken, krijgen het advies naar buiten te gaan en de politie hierover te informeren.

Een brandweerwoordvoerder zegt tegen Omroep West dat de hoofdgasleiding is geraakt. "Dat gas spuit recht omhoog en komt verderop in de wijk naar beneden."

Voor de mensen die hun huis hebben moeten verlaten, wordt opvang in de buurt geregeld.