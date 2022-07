In Boskoop (Zuid-Holland) zijn donderdagochtend tijdelijk tientallen woningen aan de Zijde ontruimd vanwege een gaslek, dat ontstond bij werkzaamheden. Nadat de brandweer het lek gedicht had, konden de meeste bewoners weer terugkeren naar hun huis. Bewoners van drie huizen zitten tijdelijk zonder gas en kunnen nog niet terug.

Het gaslek ontstond donderdag rond 9.00 uur. Veiligheidsregio Hollands Midden meldde dat het gas op verschillende plaatsen ruikbaar was. Mensen die in de omgeving wonen en het gas ook in hun huis roken, kregen het advies naar buiten te gaan en de politie hierover te informeren.

Een brandweerwoordvoerder zei tegen Omroep West dat de hoofdgasleiding was geraakt. "Dat gas spuit recht omhoog en komt verderop in de wijk naar beneden."

Voor de mensen die hun huis hebben moeten verlaten, werd opvang in de buurt geregeld.