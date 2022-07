Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal en niet naar de rechter zijn gestapt, komen voorlopig niet aan de beurt voor compensatie. De overheid heeft het voorlopig te druk met de compensatieafhandeling van gedupeerden die wél een rechter inschakelden. Die zaken krijgen voorrang, meldt de Volkskrant donderdag.

De afgelopen maanden dienden steeds meer toeslagenouders een beroep in bij de rechter wegens "niet tijdig beslissen". Zij deden dat omdat ze al jaren wachten op een compensatiebeoordeling. Het aantal ouders die een gang naar de rechter maakten, steeg van 88 in maart tot 280 in mei, schrijft de krant.

Rechters geven de ouders in het algemeen gelijk, omdat de wettelijke termijn van een jaar is overschreden. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) verwacht dat de dienst Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) vanaf augustus alleen nog maar tijd heeft voor zaken die voorrang hebben gekregen door een rechterlijke uitspraak.

Het gevolg is volgens de Volkskrant dat ouders die niet naar de rechter stapten nog langer moeten wachten. Wie zich eind 2021 of in 2022 aanmeldde als gedupeerde, is pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een beoordeling. Alleen schrijnende zaken zouden nog urgentie kunnen krijgen.

Versnelling zit er niet in

Staatssecretaris De Vries liet begin juni weten dat de compensatie van sommige groepen toeslagenouders beter kan worden geregeld, maar dat een versnelling er niet in zit.

In 2013 wilde de overheid fraude, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag, harder aanpakken. In de jaren daarna werden tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst bestempeld als fraudeur. Het kabinet-Rutte III viel als gevolg van de affaire en beloofde begin 2021 de gedupeerde ouders snel te helpen en te compenseren.

Het toeslagenschandaal trof vooral eenoudergezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond en gezinnen met een laag inkomen.