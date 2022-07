Waterschap Zuiderzeeland in Flevoland pompt vanaf woensdag extra water vanuit het Markermeer naar het Veluwemeer, een van de Veluwerandmeren. Dat is nodig om het waterpeil in de randmeren aan te vullen. Ook in Limburg worden vanaf donderdag maatregelen genomen vanwege de lage waterstand.

Het water in het Veluwemeer zakt snel door de hoge temperaturen en het gebrek aan regen. Als het water te ver zakt, drogen dijken en waterkeringen uit en verslechtert de waterkwaliteit.

In Limburg geldt door de lage waterstand vanaf donderdagmiddag een verbod op sproeien waarvoor water uit beken en sloten wordt gehaald. Volgens Waterschap Limburg hebben de waterstanden in beken en sloten een kritisch laagtepunt bereikt en is het verbod daarom onontkoombaar.

Het schap probeert het hele jaar door om met stuwen water zo lang mogelijk vast te houden, maar kon daarmee het sproeiverbod niet voorkomen, aldus een bestuurder. Vee laten drinken uit beken en sloten mag nog wel, net zoals in de meeste andere gebieden in Nederland waar een sproeiverbod geldt. Het verbod in Limburg geldt tot uiterlijk 1 oktober.

De lage waterstanden hebben ook grote gevolgen voor de razendsnelle groei van blauwalg, waarschuwen verschillende waterschappen. Blauwalg is een bacterie die een drijflaag op laagstand, vrij warm water vormt en waarvan mensen en dieren erg ziek kunnen worden. Ook botulisme grijpt snel om zich heen. Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die dol is op warm, open water. Watervogels en vissen kunnen doodgaan aan botulisme. Mensen kunnen ziek worden door besmetting met ziekteverwekkers in de kadavers van dode dieren.